На улице Чкалова из-за аварии перекрыли дорогу

Авария произошла на водопроводе в районе дома №9.

В пятницу, 30 октября, на улице Чкалова из-за аварии перекрыли дорогу. Об этом сообщил сайт мэрии.

Авария произошла на водопроводе в районе дома №9. Специалисты «Водоканала» устраняют ее последствия.

Из-за этого дорогу перекрыли на участке от пересечения с улицей Весенней до пересечения с улицей Вокзальной и профессора Никулина.

«Специалисты будут проводить работы, связанные с разрытием проезжей части на указанном участке. Место аварии огорожено», — отметили в мэрии.