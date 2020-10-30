\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
Сбт, 31
Вск, 01
ЦБ USD 79.33 0.46 31/10
ЦБ EUR 92.63 0.03 31/10
Нал. USD 78.75 / 80.94 13:59
Нал. EUR 92 / 92.76 13:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Тепловые тарифы — реальность и мифы. Кто в Рязани получает сверхприбыл...
В этом году отопительный сезон стартовал в первых числа...
Вчера 11:07
13
4 248
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
26 460
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
29 257
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
30 530
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Ефремов рассказал, где хочет отбывать срок
Актер выразил желание не уезжать в Чувашию, куда его хотели отправить.

Михаил Ефремов рассказал члену столичной ОНК Марине Литвинович, где хочет отбывать срок. Актер выразил желание не уезжать в Чувашию, куда его хотели отправить, а остаться в СИЗО-5 в Москве.

«На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии», — написала Литвинович в Facebook.

По ее словам, в хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах могут каждый вечер звонить близким и встречаться с ними.

«Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии», — отметила Литвинович, добавив, что практически все работающие в хозотряде освобождаются по УДО.

Женщина выразила мнение, что актер выйдет до окончания срока.

«Как я уже писала, в СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Так что Ефремов, действительно, сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр», — указала она.

Ранее стало известно, чем занимается Ефремов в СИЗО.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада». После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.