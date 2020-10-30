Ефремов рассказал, где хочет отбывать срок

Актер выразил желание не уезжать в Чувашию, куда его хотели отправить.

Михаил Ефремов рассказал члену столичной ОНК Марине Литвинович, где хочет отбывать срок. Актер выразил желание не уезжать в Чувашию, куда его хотели отправить, а остаться в СИЗО-5 в Москве.

«На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии», — написала Литвинович в Facebook.

По ее словам, в хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах могут каждый вечер звонить близким и встречаться с ними.

«Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии», — отметила Литвинович, добавив, что практически все работающие в хозотряде освобождаются по УДО.

Женщина выразила мнение, что актер выйдет до окончания срока.

«Как я уже писала, в СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Так что Ефремов, действительно, сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр», — указала она.

Ранее стало известно, чем занимается Ефремов в СИЗО.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада». После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.