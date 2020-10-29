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Стало известно, чем занимается Ефремов в СИЗО
До кассации артист останется в СИЗО.

Адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев рассказал «СтарХит», что актер в СИЗО пишет сценарий и «что-то делает, связанное со своей основной профессией». По словам юриста, актер хотел бы создать и развивать театр во время отбывания наказания.

До кассации артист останется в СИЗО. Он будет отбывать наказание в хозотряде, где заключенные работают электриками, сантехниками, плотниками. Подъем там — в шесть утра, а отбой — в десять вечера.

Досуг Ефремов сможет проводить в спортзале, видеозале, библиотеке, а также играя в футбол, настольный теннис, волейбол и бильярд.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов накормил сокамерников гусем с яблоками

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада». После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.