Стало известно о состоянии рязанки после аварии, где погибли четверо
ДТП произошло 26 сентября.
Водитель Chevrolet Aveo, которая попала в аварию на рязанской трассе, находится в тяжелом состоянии. Об этом РЗН. инфо рассказала дочь пострадавшей.
«Маму сняли с аппаратов, в глубокой депрессии. В понедельник возможно переведут в палату», — подчеркнула девушка.
Пострадавший в ДТП ребенок, по словам рязанки, «уже в порядке».
ДТП произошло 26 сентября примерно в 14:10 на 286 километре дороги Тула-Михайлов-Рязань.
При столкновении Kia Rio и Chevrolet Aveo погибли двое взрослых и двое детей. Еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы.
Сестра погибших в ДТП девочек ищет очевидцев.
Ранее полиция рассказывала подробности смертельного ДТП.