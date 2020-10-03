Стало известно о состоянии рязанки после аварии, где погибли четверо

ДТП произошло 26 сентября.

Водитель Chevrolet Aveo, которая попала в аварию на рязанской трассе, находится в тяжелом состоянии. Об этом РЗН. инфо рассказала дочь пострадавшей.

«Маму сняли с аппаратов, в глубокой депрессии. В понедельник возможно переведут в палату», — подчеркнула девушка.

Пострадавший в ДТП ребенок, по словам рязанки, «уже в порядке».

ДТП произошло 26 сентября примерно в 14:10 на 286 километре дороги Тула-Михайлов-Рязань.

При столкновении Kia Rio и Chevrolet Aveo погибли двое взрослых и двое детей. Еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы.

Сестра погибших в ДТП девочек ищет очевидцев.

Ранее полиция рассказывала подробности смертельного ДТП.