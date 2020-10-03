В МЧС рассказали о пожаре в больнице в Клепиковском районе
На место выезжали 43 спасателя и 18 расчетов.
Пресс-служба регионального ГУ МЧС рассказала РЗН. инфо о пожаре в Клепиковском районе в деревне Ершовские выселки.
Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 3:13. Загорелся жилой деревянный дом, в котором проживает девять человек.
«Судьба двух неизвестна», — подчеркнули в ведомстве.
Позже огонь перекинулся на здание поликлиники. Также существовала угроза возгорания соседних домов.
Пожар на 700 квадратных метров потушили около 5:00.
На место выезжали 43 спасателя и 18 расчетов.
Причина и ущерб устанавливается.
Ранее очевидцы заявили о двух погибших.