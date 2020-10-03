В МЧС рассказали о пожаре в больнице в Клепиковском районе

На место выезжали 43 спасателя и 18 расчетов.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС рассказала РЗН. инфо о пожаре в Клепиковском районе в деревне Ершовские выселки.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 3:13. Загорелся жилой деревянный дом, в котором проживает девять человек.

«Судьба двух неизвестна», — подчеркнули в ведомстве.

Позже огонь перекинулся на здание поликлиники. Также существовала угроза возгорания соседних домов.

Пожар на 700 квадратных метров потушили около 5:00.

На место выезжали 43 спасателя и 18 расчетов.

Причина и ущерб устанавливается.

Ранее очевидцы заявили о двух погибших.