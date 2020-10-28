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Михаил Ефремов накормил сокамерников гусем с яблоками
Отмечается, что в СИЗО Ефремов часто заказывает блюда из ресторанов, так как тюремная еда ему не нравится.

Актер Михаил Ефремов, которого ранее осудили за смертельное ДТП в центре Москвы, заказал в СИЗО роскошный ужин, пишет «Лента».

Сестра актера Анастасия рассказала, что Михаил решил заказать гуся, фаршированного яблоками. Блюдо стоило 3 тысячи рублей, но из-за наценки ФСИН пришлось отдать вдвое больше.

Отмечается, что в СИЗО Ефремов часто заказывает блюда из ресторанов, так как тюремная еда ему не нравится.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада». После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.

Ранее в ОНК рассказали, что ждет Ефремова в колонии.