Следователи завели дело после избиения предпринимателя полицейскими

Ранее рязанец заявил, что избивавшие его полицейские передавали «привет» от руководства.

Следователи завели дело после избиения предпринимателя Ильи Бобова полицейскими. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает «Вид сбоку».

По данным издания, дело возбудили по пункту «а» части 3 статьи 286 УК («Превышение полномочий с применением насилия или угрозой его применения»).

Ранее рязанец Илья Бобов рассказал РЗН. инфо, что подал заявление в следком. По словам мужчины, 13 августа его положили на землю на улице Татарской, а затем затолкали в машину, где избивали, угрожали и передавали «привет» от неких лиц из руководства полиции.

«Присутствующие мужчины поставили на ноги лежащего меня. Затем кто-то из них достал электрошокер, так как я услышал характерный треск … после чего кто-то из них начал наносить мне множественные удары электрошокером», — говорится в заявлении Бобова в СКР.

Мужчина связывает произошедшее с конфликтной ситуацией, в которой оказался ранее.