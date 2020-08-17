Рязанец заявил, что избивавшие его полицейские, передавали «привет» от руководства

По словам Бобова, 13 августа его положили на землю на улице Татарской, а затем затолкали в машину, где избивали.

Рязанец Илья Бобов рассказал РЗН. инфо, что подал заявление в Следственный комитет по факту избиения сотрудниками полиции. По словам Бобова, 13 августа его положили на землю на улице Татарской, а затем затолкали в машину, где избивали, угрожали и передавали «привет» от неких лиц из руководства полиции.

«Присутствующие мужчины поставили на ноги лежащего меня. Затем кто-то из них достал электрошокер, так как я услышал характерный треск … после чего кто-то из них начал наносить мне множественные удары электрошокером», — говорится в заявлении Бобова в следственный комитет.

Сначала Бобова скрутили люди в штатском в неопознанной им черной форме, затем появились сотрудники в полицейской форме. Его отвезли в уголовный розыск, где, по его словам, продолжились угрозы, а затем в отдел полиции по Советскому району. Бобов также сообщил в СКР, что его возили в травмпункт, где вынудили сказать медикам, что у него нет жалоб. Однако затем он зафиксировал побои.

Илья Бобов — предприниматель. Он связывает произошедшее с конфликтной ситуацией, в которой оказался ранее. Бобов считает, что сотрудники полиции применили силу, запугивая его в интересах противоположной стороны.

Ранее пресс-служба полиции подтвердила, что им поступало заявление от 32-летнего рязанца, в котором он сообщал, что был задержан и избит правоохранителями.