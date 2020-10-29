Следователи разберутся в гибели человека на пожаре в Кальном
По предварительным данным, трое бездомных выпивали в заброшенном здании.
Следком организовал проверку после гибели человека на пожаре в Кальном. Об этом сообщил
По предварительным данным, трое бездомных выпивали в заброшенном здании на улице Окской. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание.
Один человек погиб, еще один получил телесные повреждения. Местонахождение третьего устанавливается.
Напомним, пожар произошел вечером 28 октября.