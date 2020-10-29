Следователи разберутся в гибели человека на пожаре в Кальном

По предварительным данным, трое бездомных выпивали в заброшенном здании.

Следком организовал проверку после гибели человека на пожаре в Кальном. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По предварительным данным, трое бездомных выпивали в заброшенном здании на улице Окской. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание.

Один человек погиб, еще один получил телесные повреждения. Местонахождение третьего устанавливается.

Напомним, пожар произошел вечером 28 октября.