Появились подробности пожара в частном доме в Кальном
На месте работают полицейские и несколько пожарных расчетов.
Появились подробности пожара в частном доме в Кальном. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.
Известно, что пожар произошел в среду, 28 октября, на улице Окской.
Очевидцы отметили, что пожар вспыхнул из-за сигареты. В доме находился человек, который вылез из дома через окно. Также сообщается, что мужчина обгорел.
На месте работают полицейские и несколько пожарных расчетов. Спасатели тушат пожар одно машиной, набирая воду из ручья Быстрец.
О пострадавших пока ничего неизвестно.