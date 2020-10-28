\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
Чтв, 29
Птн, 30
ЦБ USD 77.55 1.09 29/10
ЦБ EUR 91.26 0.9 29/10
Нал. USD 78.3 / 79.8 17:39
Нал. EUR 91.85 / 92.85 16:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
21 686
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
24 577
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
25 860
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
28 334
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Появились подробности пожара в частном доме в Кальном
На месте работают полицейские и несколько пожарных расчетов.

Появились подробности пожара в частном доме в Кальном. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

Известно, что пожар произошел в среду, 28 октября, на улице Окской.

Очевидцы отметили, что пожар вспыхнул из-за сигареты. В доме находился человек, который вылез из дома через окно. Также сообщается, что мужчина обгорел.

На месте работают полицейские и несколько пожарных расчетов. Спасатели тушат пожар одно машиной, набирая воду из ручья Быстрец.

О пострадавших пока ничего неизвестно.