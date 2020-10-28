Появились подробности пожара в частном доме в Кальном

На месте работают полицейские и несколько пожарных расчетов.

Появились подробности пожара в частном доме в Кальном. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

Известно, что пожар произошел в среду, 28 октября, на улице Окской.

Очевидцы отметили, что пожар вспыхнул из-за сигареты. В доме находился человек, который вылез из дома через окно. Также сообщается, что мужчина обгорел.

На месте работают полицейские и несколько пожарных расчетов. Спасатели тушат пожар одно машиной, набирая воду из ручья Быстрец.

О пострадавших пока ничего неизвестно.