Фото: у цирка сделали пешеходный переход

Ранее рязанка обращала внимание на то, что из-за ремонта моста здесь увеличился поток машин и движение для пешеходов стало небезопасным.

Около Рязанского цирка сделали пешеходный переход. Фото в четверг, 29 октября, опубликовала Татьяна Картышкова .

Ранее рязанка обращала внимание на то, что из-за ремонта моста здесь увеличился поток машин и движение для пешеходов стало небезопасным.

«У здания цирка появился долгожданный пешеходный переход… Расположен чуть дальше привычного всем места, не на перекрестке», — написала Татьяна.

Она отметила, что такое расположение «зебры» — самый удобный вариант для организации безопасного движения.