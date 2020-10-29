Добровинского лишили статуса адвоката

Его соперника по делу Ефремова Эльмана Пашаева также лишили статуса адвоката.

Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года. Об этом РИА Новости сообщили в Адвокатской палате Москвы в четверг, 29 октября.

Причину такого решения не объяснили. Ранее в отношении юриста возбудили два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу Михаила Ефремова. Добровинский представлял потерпевших — семью погибшего рязанца Сергея Захарова.

По словам юриста, он обжалует решение квалификационной комиссии.

«Такое решение Совета адвокатской палаты меня удивило и возмутило», — сказал Добровинский, отметив, что дорожит статусом адвоката.

Напомним, его соперника по процессу, экс-защитника Михаила Ефремова Эльмана Пашаева в середине сентября также лишили адвокатского статуса.

22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада». После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.