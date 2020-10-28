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В Рязани провели рейд по проверке общественного транспорта
Ранее губернатор раскритиковал рязанцев за то, что они не носят маски в транспорте.

В среду, 28 октября, в Рязани провели рейд по проверке общественного транспорта, чтобы выяснить, соблюдаются ли там эпидемиологические меры. Об этом сообщили в мэрии.

Специалисты обращали внимание на то, используют ли водители и кондукторы маски и перчатки, есть ли в салоне дезинфицирующие средства, проводят ли влажную уборки с их использованием, есть ли информация о профилактике коронавируса, носят ли маски пассажиры.

«По всем выявленным нарушениям перевозчикам будет направлено уведомление об оперативном устранении», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор раскритиковал рязанцев за то, что они не носят маски в транспорте.