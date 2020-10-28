Любимов вновь раскритиковал рязанцев за отсутствие масок

Он призвал правоохранительные органы помочь Роспотребнадзору в контроле масочного режима.

Рязанский губернатор вновь раскритиковал рязанцев за отсутствие масок. Об этом Николай Любимов высказался во время видеоконференции по вопросам распространения коронавируса в среду, 28 октября.

«Сегодня ехал из БСМП, глядел на проезжающие автобусы. По моим субъективным подсчетам, половина пассажиров точно без масок», — отметил глава региона.

Он призвал правоохранительные органы помочь Роспотребнадзору в контроле масочного режима в общественных местах, в такси и на парковках.

«Многие пренебрегают нормами, считают, что их не зацепит, обойдет стороной инфекция. При этом они подвергают опасности жизни окружающих людей. Таким людям нужно разъяснять ситуацию и наказывать их, — заявил политик. — Иногда люди понимают слова, а иногда надо наказывать».

Ранее Любимов уже высказывался о том, что рязанцы не использую маски в общественном транспорте.