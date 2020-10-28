Попавшие в «Танцы на ТНТ» рязанцы признались, в какие команды хотят

Напомним, этот сезон «Танцев на ТНТ» последний.

Рязанец Максим Павлов рассказал, какие у него и его партнерши Алены Кузнецовой планы на шоу «Танцы на ТНТ». По словам молодого человека, они хотят получить удовольствие от проекта и показать себя на всю страну.

«Ситуация в мире вносит свои коррективы в нашу жизнь. Границы закрыты, большинство турниров отменяются, и у нас появилось то время, которого обычно не хватало. Решили воспользоваться моментом и сходить на проект», — объяснил Максим.

Он признался, что предыдущие сезоны «Танцев» не смотрел, за исключением третьего, в котором участвовал сам: «Времени обычно не хватает».

Также рязанец раскрыл, к кому из наставников они с партнершей хотят попасть. «Саша хочет к Мигелю, он забавный, а я — в любую другую. Было бы прикольно оказаться в разных командах и чтобы нас пытались столкнуть друг с другом», — рассказал Максим.

Напомним, этот сезон «Танцев на ТНТ» последний. Его участниками стали трое рязанцев.

«Мне кажется, телевидение с каждым днем становится все менее актуальным, отсюда популярность шоу падает. Если смотреть по соцсетям, приход популярности у участников первых сезонов намного больше, чем у последних, — отметил Павлов. — Да и все не вечно, рано или поздно этот проект должен закончится».