В ОНК рассказали, что ждет Ефремова в колонии

Ранее Ефремов заявил, что хотел бы отбывать свой срок в Чувашии.

Член Общественной наблюдательной комиссии Чувашии Кирилл Лукин в интервью « Пятому каналу » рассказал об условиях содержания в колониях региона, куда, с большой вероятностью, этапируют актера Михаила Ефремова. По его словам, заключенные не жалуются на условия.

Лукин отметил, что на каждого в колонии выделено по два квадратных метра. В колониях тепло, есть вода. Как подчеркнул общественник, заключенные получают помощь медиков и психологов, а также могут организовать свой досуг.

Ранее Ефремов заявил, что хотел бы отбывать свой срок в Чувашии, поскольку там в колониях есть театр. Он планирует создать некое объединение для творческих заключенных по всей России.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада». После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.