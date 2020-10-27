Внесены изменения в постановление губернатора о ковидных ограничениях

Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении мер борьбы с коронавирусом.

В постановление губернатора Рязанской области от 13 апреля 2020 года об утверждении на территории региона правил в связи с распространением коронавируса внесли изменения. Документ опубликован во вторник, 27 октября.

Приложение к постановлению дополняется новым абзацем: «Соблюдать режим самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет».

Документ вступает в силу через 10 дней после официальной публикации и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 октября 2020 года.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении мер борьбы с коронавирусом.