В России усилили меры борьбы с коронавирусом

Постановление подписала глава надзорного органа Анна Попова.

Роспотребнадзор предписал носить маски в местах скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Соответствующее постановление подписала глава надзорного органа Анна Попова. Документ опубликован на портале правовой информации.

Роспотребнадзор также призвал «своевременно» принимать противоэпидемические меры, направленные на стабилизацию обстановки, связанной с распространением коронавируса.

Кроме того, в сообщении призвали принять меры защиты лиц, которые относятся к группам риска заболевания COVID-19, в первую очередь людей в возрасте 65 лет и старше, а также больных хроническими заболеваниями.

С 23:00 до 6:00 запрещается работа заведений общественного питания, организация зрелищно-развлекательных мероприятий.

Также в Роспотребнадзоре призвали усилить дезинфекцию в общественном транспорте, такси, торговых объектах, заведениях общественного питания, театрах, концертных залах.