Путин подписал закон о продлении начисления выплат на детей до 1 марта

Со 2 октября для получения выплат нужно подать заявление.

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении автоматических выплат на первого и второго ребенка до трех лет до 1 марта 2021 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Выплаты можно было получить с 1 апреля до 1 октября 2020 года, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Со 2 октября вновь начала действовать норма, согласно которой нужно подавать заявление, чтобы получить выплаты.

Ранее закон приняли в Госдуме.