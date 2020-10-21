Госдума продлила автоматическое начисление выплат на детей до марта 2021 года

Такие положения действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому родителям не нужно будет до 1 марта 2021 года посещать органы соцзащиты и Пенсионного фонда, чтобы подать заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей. Об этом передает ТАСС .

До 1 марта 2021 года предлагается продлить автоматическое начисление ежемесячных выплат, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Такие положения действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Отмечается, что со 2 октября получатели обязаны подавать заявление и извещать уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства и других обстоятельствах, из-за которых выплаты прекратятся.