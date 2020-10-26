Минздрав отказался размещать ковидный госпиталь в касимовском роддоме

В родильном доме временно разместятся терапевтическое и кардиологическое отделения.

Минздрав отказался размещать ковидный госпиталь в касимовском роддоме. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе министерства.

«Дополнительно инфекционные койки для лечения пациентов с ковидом планируется развернуть в отдельном крыле главного корпуса Касимовского ММЦ. В родильном доме временно разместятся терапевтическое и кардиологическое отделения», — говорится в ответе ведомства.