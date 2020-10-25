Завершивший карьеру Хабиб рассказал, чем займется

Он отметил, что очень скоро вернется на вершину.

Один из тренеров Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес опубликовал в Instagram видео , на котором боец ММА рассуждает о том, чем займется после завершения карьеры в UFC.

Хабиб отметил, что очень скоро вернется на вершину. По словам спортсмена, он намерен тренировать молодое поколение.

«Я сколько лет помогал вам, тренер?» — спросил Нурмагомедов у Мендеса. «Много лет. И еще будешь многие годы», — ответил тот.

Напомним, Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи.

Фото и видео: Instagram Хавьера Мендеса