Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи
В активе российского бойца 29 побед в 29 поединках, из них 13 в UFC.
В субботу, 24 октября, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC. В активе российского бойца 29 побед в 29 поединках, из них 13 в UFC.
После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он поблагодарил болельщиков и сообщил, что хочет больше времени проводить с матерью.
Напомним, отец бойца скончался в июле от осложнений на фоне коронавируса.
Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова