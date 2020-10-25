Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи

В активе российского бойца 29 побед в 29 поединках, из них 13 в UFC.

В субботу, 24 октября, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC. В активе российского бойца 29 побед в 29 поединках, из них 13 в UFC.

После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он поблагодарил болельщиков и сообщил, что хочет больше времени проводить с матерью.

Напомним, отец бойца скончался в июле от осложнений на фоне коронавируса.

Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова