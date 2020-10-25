\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 25
Пнд, 26
11°
Втр, 27
10°
ЦБ USD 76.47 -0.61 24/10
ЦБ EUR 90.41 -0.95 24/10
Нал. USD 75.6 / 77.25 15:03
Нал. EUR 89.5 / 91.2 15:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 2020 15:13
10 207
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
14 594
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
15 864
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
18 362
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Сыгравший Коловрата рязанец ищет инвесторов для нового сериала
По словам актера, во время пандемии он с командой снял пилотную серию.

Рязанец Илья Малаков, который сыграл Евпатия Коловрата в фильме «Легенда о Коловрате», ищет инвесторов для нового сериала. Об этом он написал в Instagram.

По словам актера, во время пандемии он с командой снял пилотную серию сериала под названием «Большая Империя».

«Для дальнейшего существования нам необходимы инвесторы. По вопросам сотрудничества — bolshayaimperia@yandex.ru», — отметил рязанец.

Напомним, Малаков также снялся в сериалах «Русский пленник» и «Порно», клипе с Дергачевым и Тарасовой.