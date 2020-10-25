Сыгравший Коловрата рязанец ищет инвесторов для нового сериала

По словам актера, во время пандемии он с командой снял пилотную серию.

Рязанец Илья Малаков, который сыграл Евпатия Коловрата в фильме «Легенда о Коловрате», ищет инвесторов для нового сериала. Об этом он написал в Instagram.

По словам актера, во время пандемии он с командой снял пилотную серию сериала под названием «Большая Империя».

«Для дальнейшего существования нам необходимы инвесторы. По вопросам сотрудничества — bolshayaimperia@yandex.ru », — отметил рязанец.

Напомним, Малаков также снялся в сериалах «Русский пленник» и «Порно», клипе с Дергачевым и Тарасовой.