Рязанский актер снялся в сериале Тины Канделаки «Порно»

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Рязанский актер Илья Малаков снялся в сериале Тины Канделаки «Порно». Сериал выйдет на экраны в 2020 году, сообщил «
В центре сюжета — отношения порноактрисы и порноактера, которые знакомятся на съемках и начинают испытывать друг к другу искренние чувства.
В главных ролях также снялись Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Снежана Самохина.
Посмотреть трейлер можно по
Напомним, Илья Малаков исполнил главную роль в фильме «
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