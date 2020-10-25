Стали известны подробности в деле об убийстве депутата под Выборгом

61-летний депутат был владельцем или совладельцем 26 предприятий.

РЕН ТВ сообщил подробности в деле об убийстве бизнесмена и депутата горсовета Александра Петрова под Выборгом. По данным телеканала, мужчина собирался уехать из страны и уже продавал имущество.

Согласно информации РЕН ТВ, Петров хотел продать дом, в котором его позже застрели.

Напомним, вечером в субботу, 24 октября, в поселке Великий под Выборгом неизвестный застрелил 61-летнего депутата на территории его дома. По одной из версий, убийцей мог быть снайпер.

Александр Петров — отец гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова. Бизнесмен был владельцем или совладельцем 26 предприятий, в том числе, совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК.

Фото: сайт администрации Выборгского района