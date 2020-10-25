В Выборге застрелили бизнесмена Александра Петрова

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК.

Вечером в субботу, 24 октября, в Выборге убили местного авторитета Александра Петрова. Об этом со ссылкой на спецслужбы передает 47news .

По информации издания, неизвестный стрелял в 61-летнего бизнесмена около 18:00, в это время тот находился в своем коттедже в поселке Великое и парился в бане. Выстрел прозвучал, когда Петров в очередной раз вышел на улицу подышать. Следствие предполагает, что убийца снайпер.

Также выяснилось, что 17 октября из дома бизнесмена вынесли сейф с деньгами и часами. По данным правоохранителей, целью воров были документы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК.

На момент гибели Александр Петров являлся владельцем или совладельцем 26 структур.

Фото: сайт администрации Выборгского района