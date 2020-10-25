После взрыва на танкере в Азовском море возбудили уголовное дело

Танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на стоянку в район порта «Кавказ».

После взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности (часть 3 статьи 219 УК). Об этом со ссылкой на следком передает РИА Новости .

Взрывы на танкере в Азовском море прогремели 24 октября. Трое членов экипажа оказались за бортом, их продолжают искать. Еще десятерых спасли, их состояние удовлетворительное.

По данным Росморречфлота, на судне взорвались пары нефтепродуктов. Как сообщили в МЧС, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет.

Танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на стоянку в район порта «Кавказ».