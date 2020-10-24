Стало известно состояние моряков, спасенных с танкера в Азовском море

На борту были 10 человек.

Состояние 10 моряков, которых эвакуировали после взрыва на танкере в Азовском море, удовлетворительное. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Взрывы на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море произошли вечером в субботу, 24 октября. На борту были 13 человек. Трех из них выбросило за борт, идут их поиски. Остальных эвакуировали.

Предварительно, взорвались пары нефтепродуктов.

Проверки начали следователи и прокуратура.