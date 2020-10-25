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Ефремов оценил новых адвокатов
Актер пока не знает, в какую колонию попадет.

Михаил Ефремов оценил новых адвокатов. Осужденный за смертельное ДТП актер сказал, что доволен их работой, передает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

Правозащитник навестил Ефремова в СИЗО-5. По словам Мельникова, артист огорчен приговором, надеется на его смягчение и уверен, что резонанс дела повлиял на решение суда.

Михаил Ефремов пока не знает, в какую колонию попадет.

Мельников добавил, что перед встречей с ним артист смотрел по телевизору фильм «Статский советник».

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада». После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.

Ранее в ОНК рассказали, что ждет Ефремова в колонии.