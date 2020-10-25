Михаил Ефремов оценил новых адвокатов. Осужденный за смертельное ДТП актер сказал, что доволен их работой,
Правозащитник навестил Ефремова в СИЗО-5. По словам Мельникова, артист огорчен приговором, надеется на его смягчение и уверен, что резонанс дела повлиял на решение суда.
Михаил Ефремов пока не знает, в какую колонию попадет.
Мельников добавил, что перед встречей с ним артист смотрел по телевизору фильм «Статский советник».
Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада». После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.
Ранее в ОНК рассказали, что ждет Ефремова в колонии.