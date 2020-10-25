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Археолог назвал подделкой найденный в Рязанской области «фестский» диск
По его словам, сейчас на этой территории не ведется никаких археологических исследований.

Археолог Василий Конов назвал подделкой «фестский» диск, который нашли при раскопке огорода в Шиловском районе. По его словам, сейчас на этой территории не ведется никаких археологических исследований, а значит, раскопки были самовольными и непрофессиональными.

«То, что изображено на фотографии, очень сильно похоже на откровенную современную подделку… Кто это делает, ищет просто дешевой популярности, дешевой славы и вводит людей в заблуждение», — отметил Конов.

Археолог заявил, что в любом музее находку признают шуткой, фальсификацией или подделкой.

«Я отел бы призвать подходить критически к таким громким, ярким находкам, которые, извините, связывают минойскую цивилизацию с территорией современного Шиловского района, — сказал Конов. — Хотя бы элементарное критическое мышление в голове надо включать».