Археолог назвал подделкой найденный в Рязанской области «фестский» диск

По его словам, сейчас на этой территории не ведется никаких археологических исследований.

Археолог Василий Конов назвал подделкой «фестский» диск, который нашли при раскопке огорода в Шиловском районе. По его словам, сейчас на этой территории не ведется никаких археологических исследований, а значит, раскопки были самовольными и непрофессиональными.

«То, что изображено на фотографии, очень сильно похоже на откровенную современную подделку… Кто это делает, ищет просто дешевой популярности, дешевой славы и вводит людей в заблуждение», — отметил Конов.

Археолог заявил, что в любом музее находку признают шуткой, фальсификацией или подделкой.

«Я отел бы призвать подходить критически к таким громким, ярким находкам, которые, извините, связывают минойскую цивилизацию с территорией современного Шиловского района, — сказал Конов. — Хотя бы элементарное критическое мышление в голове надо включать».