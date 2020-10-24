Видео: в Рязанской области нашли «фестский» диск

Диск нашли в Шиловском районе.

В Рязанской области нашли глиняный диск. Видео об этой находке опубликовано на YouTube.

Отмечается, что диск нашли в Шиловском районе при раскопке огорода.

Авторы видео утверждают, что это второй в мире фестский диск — уникальный памятник письма, предположительно минойской культуры эпохи средней или поздней бронзы. Диск нашли в городе Фест на острове Крит в 1908 году.

Рязанцы, нашедшие диск, сообщили, что обратятся в музеи для определения происхождения диска.