В Рязани школьники получили ожоги роговицы глаз во время дезинфекции класса

Аппарат для обеззараживания воздуха работал не менее трех часов во время занятий.

В Рязани семь школьников получили ожоги глаз во время дезинфекции класса. Об этом рассказали родители одного из пострадавших учеников, сообщает «МедиаРязань».

У школьников диагностировали электроофтальмию — ожоги роговицы глаз.

Выяснилось, что когда дети находились в помещении класса, в нем работала лампа для кварцевания (по правилам, эта лампа должна работать только на переменах, когда в помещении нет людей).

Аппарат для обеззараживания воздуха работал не менее трех часов во время занятий.

После прокуратура начала проверку.