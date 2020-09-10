В Рязани школьники получили ожоги роговицы глаз во время дезинфекции класса
Аппарат для обеззараживания воздуха работал не менее трех часов во время занятий.
В Рязани семь школьников получили ожоги глаз во время дезинфекции класса. Об этом рассказали родители одного из пострадавших учеников,
У школьников диагностировали электроофтальмию — ожоги роговицы глаз.
Выяснилось, что когда дети находились в помещении класса, в нем работала лампа для кварцевания (по правилам, эта лампа должна работать только на переменах, когда в помещении нет людей).
Аппарат для обеззараживания воздуха работал не менее трех часов во время занятий.
После прокуратура начала проверку.