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Суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП в Чучковском районе
В аварии погиб 21-летний пассажир.

В четверг, 22 октября, Рязанский областной суд вынес приговор 20-летнему жителю села Пертово Чучковского района, который устроил смертельное ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса».

Обвиняемый в ночь на 7 января этого года на Lada Vesta на большой скорости врезался в металлические стойки ограждения моста. Он был пьян и ехал на машине с обозначениями «Яндекс. Такси».

В аварии погиб 21-летний пассажир.

Виновнику назначили 5 лет 3 месяца в колонии-поселении. Его лишили «прав» на два года. В пользу потерпевшей семьи взыскали 800 тысяч рублей.