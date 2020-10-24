Суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП в Чучковском районе
В аварии погиб 21-летний пассажир.
В четверг, 22 октября, Рязанский областной суд вынес приговор 20-летнему жителю села Пертово Чучковского района, который устроил смертельное ДТП. Об этом пишет ИД «
Обвиняемый в ночь на 7 января этого года на Lada Vesta на большой скорости врезался в металлические стойки ограждения моста. Он был пьян и ехал на машине с обозначениями «Яндекс. Такси».
В аварии погиб 21-летний пассажир.
Виновнику назначили 5 лет 3 месяца в колонии-поселении. Его лишили «прав» на два года. В пользу потерпевшей семьи взыскали 800 тысяч рублей.