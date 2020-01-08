Пьяный водитель такси устроил смертельное ДТП в Чучковском районе

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Фото: Издательство «Пресса»
В ночь на вторник, 7 января, в Чучковском районе произошло смертельное ДТП. Об этом пишет издательство «
Известно, что около 2:00 четверо молодых людей из Петрова отправились в соседнее село. 20-летний водитель, управлявший чужой Lada Vesta с обозначениями «Яндекс. Такси», превысил скорость на мосту и врезался в металлические стойки ограждения.
В результате 21-летний пассажир скончался на месте. Водитель и две пассажирки выжили — девушек доставили в больницу с серьезными травмами. Молодой человек получил ушибы мягких тканей головы и перелом предплечья.
«По предварительным данным, водитель находился в нетрезвом состоянии и прежде уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД», — говорится в сообщении.
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