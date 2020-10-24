Рязанский губернатор показал свое фото в форме пионерского знаменосца

Накануне Любимов рассказал школьникам, что был знаменосцем в пионерской дружине.

В субботу, 24 октября, рязанский губернатор Николай Любимов опубликовал в соцсети свое фото в форме знаменосца пионерской дружины.

«Вчера на „Классной встрече“ рассказал ребятам, что был знаменосцем своей пионерской дружины, и обещал показать фото. Выполняю!» — подписал снимок глава региона.

Речь идет о «Классной встрече РДШ». Во время нее губернатор рассказал школьникам, кем он хотел стать в детстве.