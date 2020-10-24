\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
10°
Вск, 25
10°
Пнд, 26
ЦБ USD 76.47 -0.61 24/10
ЦБ EUR 90.41 -0.95 24/10
Нал. USD 75.75 / 77.7 14:37
Нал. EUR 89.8 / 91 16:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
Вчера 15:13
5 859
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
12 010
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
13 295
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
15 801
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанский губернатор показал свое фото в форме пионерского знаменосца
Накануне Любимов рассказал школьникам, что был знаменосцем в пионерской дружине.

В субботу, 24 октября, рязанский губернатор Николай Любимов опубликовал в соцсети свое фото в форме знаменосца пионерской дружины.

«Вчера на „Классной встрече“ рассказал ребятам, что был знаменосцем своей пионерской дружины, и обещал показать фото. Выполняю!» — подписал снимок глава региона.

Речь идет о «Классной встрече РДШ». Во время нее губернатор рассказал школьникам, кем он хотел стать в детстве.