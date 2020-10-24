Рязанский губернатор показал свое фото в форме пионерского знаменосца
Накануне Любимов рассказал школьникам, что был знаменосцем в пионерской дружине.
В субботу, 24 октября, рязанский губернатор Николай Любимов опубликовал в соцсети свое фото в форме знаменосца пионерской дружины.
«Вчера на „Классной встрече“ рассказал ребятам, что был знаменосцем своей пионерской дружины, и обещал показать фото. Выполняю!» — подписал снимок глава региона.
Речь идет о «Классной встрече РДШ». Во время нее губернатор рассказал школьникам, кем он хотел стать в детстве.