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Любимов рассказал школьникам, кем он хотел стать в детстве
Губернатор пояснил, что ему хорошо давались и гуманитарные, и точные науки.

Рязанские школьники на «Классной встрече РДШ» спросили губернатора Николая Любимова, кем он хотел стать в детстве. «Либо милиционером, либо разведчиком», — ответил Любимов, пояснив, что в то время увлекался приключенческими романами и фильмами.

«Более осознанный выбор был в старших классах. Я занимался на подготовительных курсах в Бауманском университете», — вспомнил глава региона. Он пояснил, что ему хорошо давались и гуманитарные, и точные науки.

«Во время курсов перевесила гуманитарная часть. И я решил стать историком. Не было намерения становиться педагогом, но тогда в регионах были именно педагогические университеты. И я решил идти на истфак», — пояснил политик.

Любимов даже поделился фактом: когда учителя узнали, что он идет в педагоги, переделали ему бланк с оценками, изменив оценку по поведению с удовлетворительной на хорошую.

В будущем, как отметил губернатор, педагогическое образование помогло в общении с людьми.

«Поверьте, губернатором и три с половиной года назад я не собирался становиться. Это огромная ответственность. Губернатором хорошо работать тем, кто равнодушен. Хотя я таких людей не знаю. Я всегда старался работать на совесть на любом посту, где я оказывался», — подытожил Любимов.

На «Классной встрече РДШ» губернатор также ответил на вопрос об отношении к дистанционному обучению.