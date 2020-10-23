За сутки в рязанские больницы попал 31 пациент с COVID-19

Накануне больных было 326.

За сутки в рязанские больницы попал 31 пациент с COVID-19. По данным на пятницу, 23 октября, в стационарах лежат 357 заразившихся коронавирусом, в том числе четверо детей, сообщил оперштаб при региональном правительстве. Накануне больных было 326.

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 250 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 30 человек, из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ.