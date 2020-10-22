Число пациентов с COVID-19 в рязанских больницах продолжило расти

В тяжелом состоянии находятся 30 человек.

Число пациентов с COVID-19 в рязанских больницах продолжило расти. По данным на четверг, 22 октября, в стационаре лечатся 326 больных коронавирусом, в том числе трео детей. Накануне пациентов было 308, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Состояние 70 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 226 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 30 человек, из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ.

22 октября в беседе с губернатором глава рязанского минздрава назвал ситуацию с COVID-19 «реально напряженной».