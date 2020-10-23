Губернатор: школьники должны общаться с учителем вживую

Вопрос об отношении главы региона к дистанционному обучению прозвучал на «Классной встрече РДШ».

По мнению губернатора Николая Любимова, обучение школьников должно проходить в живом общении с учителем. Вопрос об отношении главы региона к дистанционному обучению прозвучал на «Классной встрече РДШ», которая прошла онлайн в пятницу, 23 октября.

Как отметил губернатор, начало пандемии показало, что «мы не были готовы на 100%" к дистанционному обучению. Хотя в таких технологиях, по мнению главы области, много положительного. Например, школьники могут озвучивать вопросы по заданному материалу.

«Многие стесняются, но вопросы есть. И лучше их задавать до того, как учитель начал объяснять новую тему», — отметил губернатор.

Также дистанционные технологии должны помогать ученикам с дополнительными материалами, тогда школьник может сосредоточиться на том, что ему интересно. Губернатор отметил, что нужна единая всероссийская платформа, и «над ней сейчас работают».