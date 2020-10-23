Рязанский губернатор рассказал школьникам о востребованных профессиях

Губернатор пообщался с активистами во время эфира «Классная встреча РДШ».

Рязанский губернатор Николай Любимов во время эфира «Классная встреча РДШ» рассказал школьникам о перспективных профессиях. По мнению главы региона, максимально востребованными будут IT-специалисты.

Любимов говорил о влиянии пандемии на человечество.

«Никто не мог предположить, что весь мир окажется в такой ситуации при нынешнем развитии технологий, при нынешнем уровне знаний, — отметил губернатор. — Весь мир перед этой бедой оказался лицом к лицу. Конечно, будут обязательно востребованы профессии врачей, медиков, фармацевтов, биотехнологов. Это всегда будет нужно».

Перспективными губернатор также назвал педагогические, инженерные специальности. Он рассказывал школьникам о развитии туризма, потребности в специалистах ресторанного бизнеса, строителях.

«Ребят, придумывайте профессии сами, если хотите, — с улыбкой обратился Любимов к ученикам. — Этот путь тоже очень хорош».

Он также рассказал школьникам, кем он хотел стать в детстве.