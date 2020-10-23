Рязанцы в ответ на действия дорожников перегородили тротуар автомобилем

Строители положили бордюры так, что местные жители не могут подъехать к дому на машине.

Жители улицы Коняева пожаловались в РЗН. инфо на действия подрядчика, ремонтирующего дорогу. Рабочие перегородили бордюрным камнем заезды к домам жителей.

Улица Коняева — это частный сектор, в большинстве своем у местных жителей рядом с домом находится гараж. Строители положили бордюры так, что местные жители не могут подъехать к дому на машине.

Как рассказала Татьяна Юрьевна, проживающая в доме №37, строители заявили им, что из-за соседства с остановкой общественного транспорта проезд к их дому не предусмотрен. В ответ жильцы дома №37 поставили на тротуар перед дорожниками свою машину, не давая положить бордюр. Как сообщили возмущенные рязанцы, их соседям из дома №22 выезд уже перекрыли, и те вынуждены ездить по газону.

Напомним, улица Коняева вошла в число 16 рязанских дорог, которые должны отремонтировать в Рязани