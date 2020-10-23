Из-за ремонта моста в Рязани вновь изменили схему движения маршруток

Схема начнет действовать с субботы.

С субботы, 24 октября, в Рязани изменится схема движения маршруток из-за ремонта моста на улице Ленина. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Маршрутки №№47, 49, 53, 65, 73, 88, 98 на участке пути между остановками «площадь Ленина» и «Политехнический институт» поедут по улицам Горького, Право-Лыбедской, Ленина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

Маршрутки №77 на участке пути между остановками «Театральная площадь» и «Дом Художника» поедут по улицам Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Ранее мэрия обновила схему движения троллейбусов на время перекрытия моста у цирка.