\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
13°
Сбт, 24
11°
Вск, 25
ЦБ USD 77.08 0.05 23/10
ЦБ EUR 91.36 0.02 23/10
Нал. USD 76.11 / 78.09 11:56
Нал. EUR 90.2 / 90.74 11:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
8 717
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
10 018
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
12 538
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
18 октября 19:04
20 698
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Из-за ремонта моста в Рязани вновь изменили схему движения маршруток
Схема начнет действовать с субботы.

С субботы, 24 октября, в Рязани изменится схема движения маршруток из-за ремонта моста на улице Ленина. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Маршрутки №№47, 49, 53, 65, 73, 88, 98 на участке пути между остановками «площадь Ленина» и «Политехнический институт» поедут по улицам Горького, Право-Лыбедской, Ленина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

Маршрутки №77 на участке пути между остановками «Театральная площадь» и «Дом Художника» поедут по улицам Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Ранее мэрия обновила схему движения троллейбусов на время перекрытия моста у цирка.