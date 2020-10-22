Знать обстановку в районных больницах важно перед принятием областного бюджета — Дмитрий Хубезов

Напомним, бывший главврач ОКБ Дмитрий Хубезов избран первым заместителем председателя рязанской облдумы.

Первый заместитель председателя областной Думы Дмитрий Хубезов в ходе рабочей поездки в Михайловский район в среду, 21 октября, посетил недавно присоединенную к ОКБ больницу.

В Михайловской ЦРБ готовится к открытию «красная зона» — отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Дмитрий Хубезов вместе с районными врачами обсудили вопросы организации работы.

В частности, устройство системы шлюзов при переходе в «красную зону». Также парламентарий ознакомился с ходом ремонта помещения стоматологического отделения, где планируется установить современное оборудование.

«Знать обстановку в районных больницах сейчас особенно важно: совсем скоро принятие областного бюджета. Понимание ситуации поможет внести инициативы, которые укрепят региональное здравоохранение», — отметил Дмитрий Хубезов.

Напомним, бывший главврач ОКБ Дмитрий Хубезов избран первым заместителем председателя рязанской облдумы. Такое решение приняли во вторник, 13 октября, на первом заседании парламента седьмого созыва.