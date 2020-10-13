Дмитрий Хубезов избран первым зампредом облдумы

Ранее Хубезов объявил об уходе из ОКБ, в которой работал с 1996 года.

Бывщий главврач ОКБ Дмитрий Хубезов избран первым заместителем председателя рязанской облдумы. Такое решение приняли во вторник, 13 октября, на первом заседании парламента седьмого созыва.

Еще одним заместителем стал Александр Шевырев, который с 2003 года избирается депутатом облдумы.

Ранее Хубезов объявил об уходе из ОКБ, в которой работал с 1996 года.

Напомним, спикером регионального парламента в третий раз стал Аркадий Фомин.