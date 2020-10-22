В рязанском ЗАГСе молодоженам рекомендовали ограничить число гостей на свадьбе

Рекомендации связаны с эпидемической ситуацией.

В рязанском ЗАГСе молодоженам рекомендовали звать на свадьбы не более 15 гостей. В Главном управлении ЗАГС по региону РЗН. инфо пояснили, что не могут запретить присутствие большого числа гостей на торжественной регистрации, но советуют парам ограничить количество приглашенных из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, в июле на регистрации брака могли присутствовать не более 15 гостей в масках. В августе подобные рекомендации не действовали, уточнили РЗН. инфо в ЗАГСе.

Кроме того, с 23 октября рязанцы смогут попасть в ЗАГС только по записи.