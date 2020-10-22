\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
Птн, 23
12°
Сбт, 24
12°
ЦБ USD 77.08 0.05 23/10
ЦБ EUR 91.36 0.02 23/10
Нал. USD 76.7 / 78.58 13:44
Нал. EUR 90.91 / 91.49 13:34
Новости
Коронавирус
Публикации
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 2020 16:45
6 115
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
7 414
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
9 997
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
18 октября 19:04
18 103
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанцы смогут попасть в ЗАГС только по записи
Ранее в рязанском ЗАГСе молодоженам рекомендовали ограничить число гостей на свадьбе.

Оперштаб при рязанском правительстве предупредил, что с пятницы, 23 октября, граждане смогут попасть в ЗАГС только по записи. Речь идет о территориальных отделах ЗАГС № 1, № 2, № 3 по Рязани и Рязанскому району (Дворец торжеств на Московском шоссе).

Записаться можно по телефонам:

  • 55-02-10 (отдел №1: регистрация рождения, установления отцовства, усыновление (удочерение);
  • 55-05-60 (отдел №2: регистрация брака, расторжение брака, перемена имени);
  • 55-02-80 (отдел №3: выдача повторных свидетельств (справок), внесение исправлений и изменений в записи актов, истребование документов с территорий иностранных государств).
Ранее в рязанском ЗАГСе молодоженам рекомендовали ограничить число гостей на свадьбе.