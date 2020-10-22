Рязанцы смогут попасть в ЗАГС только по записи
Ранее в рязанском ЗАГСе молодоженам рекомендовали ограничить число гостей на свадьбе.
Оперштаб при рязанском правительстве предупредил, что с пятницы, 23 октября, граждане смогут попасть в ЗАГС только по записи. Речь идет о территориальных отделах ЗАГС № 1, № 2, № 3 по Рязани и Рязанскому району (Дворец торжеств на Московском шоссе).
Записаться можно по телефонам:
- 55-02-10 (отдел №1: регистрация рождения, установления отцовства, усыновление (удочерение);
- 55-05-60 (отдел №2: регистрация брака, расторжение брака, перемена имени);
- 55-02-80 (отдел №3: выдача повторных свидетельств (справок), внесение исправлений и изменений в записи актов, истребование документов с территорий иностранных государств).