Рязанцы смогут попасть в ЗАГС только по записи

Ранее в рязанском ЗАГСе молодоженам рекомендовали ограничить число гостей на свадьбе.

Оперштаб при рязанском правительстве предупредил, что с пятницы, 23 октября, граждане смогут попасть в ЗАГС только по записи. Речь идет о территориальных отделах ЗАГС № 1, № 2, № 3 по Рязани и Рязанскому району (Дворец торжеств на Московском шоссе).

Записаться можно по телефонам:

55-02-10 (отдел №1: регистрация рождения, установления отцовства, усыновление (удочерение);

55-05-60 (отдел №2: регистрация брака, расторжение брака, перемена имени);

55-02-80 (отдел №3: выдача повторных свидетельств (справок), внесение исправлений и изменений в записи актов, истребование документов с территорий иностранных государств).