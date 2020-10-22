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Рязанские власти рассказали о строительстве детских площадок
Сейчас рабочие обустраивают площадки в Сасове и селе Гавриловское Сасовского района.

Рязанские власти рассказали о строительстве детских площадок. В этом году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» они появились в поселке Искра Рязанского района, Рязани и Михайлове. Сейчас рабочие обустраивают площадки в Сасове и селе Гавриловское Сасовского района, сообщил сайт регионального правительства.

Отмечается, что комплекс спортивного оборудования и тренажеров, который предусмотрен на площадках, позволяет создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом для людей разных возрастов, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья.

За время реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в муниципальных образованиях области появилось 18 спортивных площадок для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Пять из них сдали в этому году.

До конца года также планируют завершить работы по модернизации стадиона в Ряжске и оздоровительного комплекса отрытого типа в поселке Лесной Шиловского района, строительству крытого ледового катка в Рязани, а также ФОКа в Старожилове.