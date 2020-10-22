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Любимов проверил благоустройство двора и парка в Михайлове
Работы выполнили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Во вторник, 20 октября, рязанский губернатор Николай Любимов и министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Устинов проверили благоустройство двора и парка в Михайлове. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Работы выполнили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, во дворе домов №№8, 10,11,13,15 и 17 на улице Лавренева заасфальтировали проезды, обустроили пешеходные дорожки, детскую игровую и спортивную площадки, оборудовали зоны для отдыха, установили уличное освещение, привели в порядок газоны. Общая стоимость проекта составила более 19,5 миллиона рублей.

Губернатор и министр также оценили благоустройства «Михайловского сада» на улице имени Маршала Ф.И. Голикова. За 27,1 миллиона рублей там укрепили склон, обустроили перила и пандусы, установили ограждение и лестницу с зонами отдыха.