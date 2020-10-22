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Названа новая рекомендованая цена препарата от коронавируса
Цену озвучил представитель компании-производителя.

Новая рекомендованая цена препарата от коронавируса «Арепливир» составит 5 тысяч 60 рублей. Ее РИА Новости озвучил главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев.

По словам мужчины, это рекомендованная, а не максимальная цена.

«Максимальная может отличаться из-за разности наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты по регионам», — уточнил Младенцев.

Ранее ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Фавипиравир». В России препараты от коронавируса с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» выпускает компания «Р-Фарм» — «Коронавир» и компания «Промомед» — «Арепливир». В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение этих препаратов.